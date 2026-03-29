Rubiera litiga con commerciante e la ferisce col cacciavite

Un uomo ha avuto un alterco con la titolare di un minimarket a Rubiera, durante il quale le ha inferto una ferita con un cacciavite. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo aveva chiesto una birra gratuita, sostenendo di non avere denaro. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Rubiera (Reggio Emilia), 29 marzo 2026 – Ha chiesto una birra gratis alla titolare di un minimarket di Rubiera, dichiarando di non avere denaro. Ed è stato accontentato. Ma due ore dopo, ieri pomeriggio, lo stesso uomo, un 38enne di origine indiana domiciliato a Castelnovo Monti, è tornato nel negozio per chiedere una seconda birra. Ma stavolta ha ricevuto un rifiuto, con l’invito ad andarsene. Sembrava finita lì. Ma lo straniero, alla chiusura del negozio, si è presentato in un vicino ristorante, gestito dal marito della donna, dove si è verificato un litigio, sfociato in violenza. L’indiano, infatti, quando ha rivisto la commerciante, sarebbe andato su tutte le furie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubiera, litiga con commerciante e la ferisce col cacciavite Articoli correlati Giugliano, tenta di rapinare una tabaccheria con un cacciavite: bloccato dal commercianteTenta di rapinare una tabaccheria nella mattinata di ieri ma viene bloccato dal commerciante. Leggi anche: Litiga con un commerciante, gli buca una ruota e spara un colpo: l'uomo viene arrestato