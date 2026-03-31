La comunità di Arco si trova a dover affrontare la perdita di Carlo Zamboni, commerciante locale che aveva 79 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze. La sua morte rappresenta un momento di lutto per il paese, che ricorda il suo ruolo nel settore commerciale.

A strapparlo all’affetto dei suoi cari una grave malattia con cui lottava da tempo. Lascia nel dolore la moglie Marisa e le figlie Giorgia e Silvia, oltre ai nipoti, le sorelle e parenti tutti. C’è la data del funerale Un grave lutto ha colpito la comunità di Arco. Carlo Zamboni, storico commerciante del paese, è morto all’età di 79 anni. A strapparlo all’affetto dei suoi cari è stata una grave malattia contro la quale lottava da diverso tempo. Carlo era conosciuto dalla comunità per essere uno dei componenti della famiglia Zamboni, attiva per anni nella vendita di utensili per la casa, di abbigliamento e di servizi di sartoria. Il suo funerale si svolgerà mercoledì 1° aprile alle 15:30 nella chiesa Collegiata di Arco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Il paese piange la morte di Carlo Zamboni, storico commerciante

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