La finale di Champions League si è conclusa ai rigori, con il Paris Saint-Germain che ha vinto contro l'Arsenal. Durante la fase decisiva, un errore di Gabriel ha portato alla vittoria del PSG. La partita si è svolta alla Puskas Arena di Budapest e, sebbene non sia stata considerata una delle finali più emozionanti, ha comunque coinvolto il pubblico presente. La gara si è conclusa con il punteggio di parità e la vittoria assegnata ai rigori.

Non è certo stata la finale più spettacolare di sempre ma il pubblico presente alla Puskas Arena di Budapest non si è annoiato di sicuro. Lo scontro metteva di fronte l’attacco atomico del Psg e la difesa granitica dell’Arsenal nella battaglia tra i campioni di Francia e quelli d’Inghilterra ma sono serviti i calci di rigore per decidere chi si sarebbe portato a casa la coppa dalle grandi orecchie. L’undici di Mikel Arteta aveva iniziato la gara come meglio non si sarebbe potuto sperare, con il contropiede fulmineo e la botta di Kai Havertz sotto la traversa che aveva gelato i tifosi francesi. Dopo un primo tempo molto deludente, il Psg ha approfittato al meglio di un rarissimo errore della difesa quando Mosquera stende Kvaratskhelia in area, consentendo a Dembélé di pareggiare dal dischetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions, la finale finisce ai rigori: il Psg batte l’Arsenal grazie all’errore di Gabriel

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