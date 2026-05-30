Il PSG ha vinto la Champions League battendo l’Arsenal ai rigori. È la seconda vittoria consecutiva del club in questa competizione. La finale si è conclusa con il punteggio in parità, poi deciso dai calci di rigore. La squadra parigina si conferma campione d’Europa, mantenendo il titolo conquistato l’anno precedente contro l’Inter. La partita si è svolta in modo equilibrato, con entrambe le squadre che hanno segnato durante i tempi regolamentari e i supplementari.

Parigi festeggia la Champions League: Arsenal sconfitto ai rigori, il PSG resta campione d’Europa dopo il successo contro l’Inter dell’anno scorso. Il PSG di Luis Enrique conquista la seconda Champions League consecutiva, superando l’Arsenal ai calci di rigore dopo una finale intensa e ricca di tensione. Decisivo l’errore di Gabriel dal dischetto, che consegna ai parigini un trofeo storico: solo il Real Madrid, prima di loro, era riuscito a vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie per almeno due stagioni di fila. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Eppure la serata era iniziata in salita. Dopo appena 6 minuti, l’Arsenal era passato in vantaggio grazie al gol di Kai Havertz. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il PSG torna sul tetto d’Europa: Arsenal battuto ai rigori e seconda Champions consecutiva

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Steven Gerrard breaks down how Arsenal can beat PSG to win their first Champions League

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