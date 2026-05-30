la cgil perde anche al tavolo del tribunale

Il tribunale ha respinto la causa di Cgil e Uil contro Poste, che avevano contestato l’assunzione di 20 lavoratori come condotta antisindacale. La decisione è stata comunicata questa mattina. I sindacati avevano presentato ricorso contro le modalità di assunzione, ma il giudice ha respinto le accuse. La vertenza si è conclusa con un pronunciamento favorevole all’azienda.

Maurizio Landini e la Uil avevano fatto causa a Poste per condotta antisindacale. Il motivo? L’assunzione di 20.000 persone d’intesa con la Cisl, unica sigla sensibile alle trattative. Alla fine del 2024, in un momento difficile per Poste italiane alle prese con la riorganizzazione del lavoro a fronte di nuove sfide del settore, l’azienda guidata da Matteo Del Fante chiudeva un accordo col sindacato dei lavoratori di Poste della Cisl, cioè il primo sindacato indiscusso nel settore, con 20.000 nuove assunzioni e un nuovo servizio, Rete corriere, al passo con le richieste del mercato. Insomma, una mossa decisamente azzeccata sia sul mercato della logistica che, più in generale, sul fronte occupazionale; il tutto senza un minuto di sciopero. 🔗 Leggi su Laverita.info

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