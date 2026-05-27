La Cgil ha perso in tribunale dopo aver rifiutato di firmare gli accordi integrativi e aver chiesto un risarcimento di 100 mila euro. La sigla sindacale, guidata dal segretario Landini, aveva anche richiesto l’accesso a un tavolo per negoziare gli accordi integrativi, ma la richiesta è stata respinta. La sentenza ha confermato il rigetto delle pretese della confederazione.

Oggi stesso il leader del sindacato diceva all’assemblea della Confindustria: “Il tema dei salari bassi sollevato da Orsini? La presidente del Consiglio non ha parlato del tema, questo è un problema perché l’aumento dei salari è un tema fondamentale. Oggi c’è un’emergenza e l’aumento dei salari significa cancellare le forme di precarietà nel lavoro, significa restituire il fiscal drag, fare una riforma fiscale degna di questo nome e mettere in campo dei veri aumenti salariali.”. Belle parole, che però rimangono tali. Infatti, quando bisognava passare all’azione, la Cgil non solo era rimasta ferma, ma si era addirittura opposta. Il riferimento è alla proposta della Regione Lazio sui contratti integrativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunaleLa Cgil non ha firmato gli accordi integrativi e ha intentato una causa per danni, ma ha perso in tribunale.

Sanità, la Cgil chiede una firma per il cambiamentoVenerdì 15 e sabato 16 maggio si svolgerà una campagna promossa dalla Cgil riguardante il settore sanitario.

Temi più discussi: Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale | Libero Quotidiano.it; Landini che batosta La Cgil non firma gli integrativi chiede i danni e perde in tribunale; DiMartedì, Landini e la crisi di nervi per la standing ovation alla Meloni | Libero Quotidiano.it; La Pennicanza Fiorello irride Gualtieri | Mano moscia nemmeno mi ha salutato.

La legge sull'aborto compie 48 anni, la Cgil: 'Un diritto non pienamente esigibile'A 48 anni dall'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto anche in Italia il diritto all'aborto libero e sicuro, questo resta per molte donne di difficile esigibilità a causa dell'elevato nume ... ansa.it

La Cgil promuove una proposta di legge di iniziativa popolare sulla sanità. I cittadini spendono 40 miliardi per potersi curare: È la cifra che dovrebbe essere aggiunta ...La Cgil promuoverà una proposta di legge di iniziativa popolare sulla sanità da sostenere con una mobilitazione territoriale. Lo ha annunciato ieri nell’aula Montini degli Spedali Civili Maurizio ... brescia.corriere.it