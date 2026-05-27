La Cgil non ha firmato gli accordi integrativi e ha intentato una causa per danni, ma ha perso in tribunale. Oggi, il leader del sindacato ha dichiarato all’assemblea di Confindustria che il tema dei salari bassi non era stato affrontato dalla presidente del Consiglio, sottolineando l’importanza dell’aumento dei salari.

Figuraccia totale per Maurizio Landini e la Cgil. Oggi stesso il leader del sindacato diceva all'assemblea della Confindustria: "Il tema dei salari bassi sollevato da Orsini? La presidente del Consiglio non ha parlato del tema, questo è un problema perché l’aumento dei salari è un tema fondamentale. Oggi c’è un’emergenza e l’aumento dei salari significa cancellare le forme di precarietà nel lavoro, significa restituire il fiscal drag, fare una riforma fiscale degna di questo nome e mettere in campo dei veri aumenti salariali.". Belle parole, che però rimangono tali. Infatti, quando bisognava passare all'azione, la Cgil non solo era rimasta ferma, ma si era addirittura opposta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale

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