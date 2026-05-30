La bomba che svuotò Fano diventa una canzone | Luca Vagnini racconta la paura del 2018

Notizia in breve

Una bomba, rimasta sepolta per quasi 100 anni, ha causato l’evacuazione di mezza città nel 2018. Sabato 30 maggio 2026, un cantautore ha scritto una canzone ispirata a quei momenti di paura. La vicenda è tornata sotto i riflettori con la presentazione del brano, che racconta l’episodio. La bomba era stata scoperta durante lavori di scavo e, in seguito, fatta brillare. La città non aveva subito danni, ma l’evento aveva generato grande preoccupazione.