Un episodio di violenza si è verificato nella notte presso l’abitazione del Ceo di una delle principali aziende di intelligenza artificiale. Dopo l’esplosione di una bomba molotov, sono stati sentiti alcuni colpi d’arma da fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i responsabili. La scena è stata messa sotto sequestro per rilievi e analisi.

NEW YORK, 13 aprile 2026 – Prima una bomba molotov, poi alcuni spari. Paura per il Ceo di OpenAi, una delle più grandi e potenti aziende nel campo dell’intelligenza artificiale, Sam Altman. La sua abitazione è stata presa di mira negli ultimi giorni. Episodi inquietanti per il numero uno dell’azienda. Dopo la bomba molotov di venerdì scorso infatti, la casa del Ceo di OpenAI è stata di nuovo presa di mira. Questa volta ci sono stati spari fuori dalla residenza di Sam Altman a San Francisco, California. Lo riferisce il San Francisco Chronicle secondo cui gli spari ci sono stati ieri e due persone, un uomo e una donna, sono stati arrestati. I due sono stati identificati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una bomba molotov e spari contro la casa del Ceo di OpenAi, paura per Sam Altman

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