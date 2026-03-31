Dalle carte riemerge Don Giovanni Rayn | il conoscitore d’arte che racconta la Fano dell’

Dalle carte che sono state rese pubbliche, emerge il nome di Don Giovanni Rayn, descritto come un appassionato d’arte. La sua firma appare su documenti datati e si intreccia con riferimenti alla città di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La grafia, sottile e inclinata, attraversa vari fogli e sembra raccontare una storia legata a questa figura e al suo legame con il luogo.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 31 marzo 2026 - Non è solo un libro. È una traccia lasciata tra le carte, riemersa da una grafia sottile, inclinata, che attraversa il tempo e torna a farsi voce. Da lì parte tutto. Giovedì 2 aprile, alle 17.30, nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, viene presentato il volume di Cecilia Prete Don Giovanni Rayn “intelligentissimo nelle Belle Arti”. Un connoisseur nelle Marche dell’Ottocento, edito da Silvana Editoriale. Ma più che una presentazione, sarà un incontro con una figura che per anni è rimasta ai margini, quasi nascosta tra le pieghe della storia locale. Don Giovanni Rayn nasce a Fano nel 1805 e muore nel 1855. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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