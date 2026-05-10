La spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro l'1 luglio riapre ai turisti dopo 5 anni di chiusura e battaglia legale

Il prossimo primo luglio, la spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro riaprirà ai visitatori dopo cinque anni di chiusura e di controversie legali. La riapertura avviene grazie a un accordo tra le autorità locali e il gestore di un noto resort, che ha riportato l’accesso pubblico alla spiaggia. La decisione segna la fine di un lungo periodo di dispute legali e di restrizioni per i turisti.

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