La spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro l'1 luglio riapre ai turisti dopo 5 anni di chiusura e battaglia legale
Il prossimo primo luglio, la spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro riaprirà ai visitatori dopo cinque anni di chiusura e di controversie legali. La riapertura avviene grazie a un accordo tra le autorità locali e il gestore di un noto resort, che ha riportato l’accesso pubblico alla spiaggia. La decisione segna la fine di un lungo periodo di dispute legali e di restrizioni per i turisti.
Grazie a uno storico accordo tra il governo montenegrino e il concessionario del resort Aman, è stato ripristinato l'accesso pubblico alla spiaggia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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