Stazione vietata ai disabili | pressing su Rfi

Una stazione ferroviaria è stata chiusa ai passeggeri con disabilità, suscitando proteste e richieste di intervento. Maurizio Bevilacqua, da diverse settimane, sta portando avanti una campagna di pressione nei confronti della società responsabile della gestione della stazione, chiedendo chiarimenti e azioni concrete per riaprire l’accesso ai disabili. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità e delle associazioni di categoria.

Non molla la presa Maurizio Bevilacqua, che ormai da settimane sta conducendo la sua "battaglia civica" per chiedere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della stazione di Falconara e, in generale, uno scalo più accessibile alle persone con disabilità o difficoltà motorie. Dopo la petizione, che ha portato a raccogliere 800 adesioni (820, a ieri), la creazione di un gruppo Facebook, per sensibilizzare popolazione e istituzioni, e dopo aver ricevuto la solidarietà del sindaco Stefania Signorini, che lo incontrerà prossimamente e che, intanto, ha convocato ufficialmente Rfi per chiedere (e ribadire, come aveva...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione "vietata" ai disabili: pressing su Rfi Notizie correlate Peggiorano le condizioni della stazione: “pressing” della sindaca. Rfi risponde: “Ecco gli interventi”Dopo il “pressing” della sindaca Anna Maria Bilancia che denuncia le sempre peggiori condizioni della stazione di Priverno, Rfi risponde a una delle... "Fermata di Capocolle vietata ai disabili, passeggero costretto a scendere a 3 chilometri": il caso finisce in RegioneIlconsigliere regionale Marco Mastacchi, di Rete Civica, riporta alla Giunta un presunto episodio di discriminazione avvenuto a bordo di un autobus... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stazione vietata ai disabili: pressing su Rfi; Lanciata petizione per realizzare una struttura per disabili alla stazione di Falconara; Caregiver equiparati ai disabili, scattano le tutele anti-discriminazione; Lavori sul secondo binario stazioni di Piscinola e Chiaiano saranno chiuse per tutta l’estate. Stazione vietata ai disabili: pressing su RfiNon molla la presa Maurizio Bevilacqua, che ormai da settimane sta conducendo la sua battaglia civica per chiedere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della ... ilrestodelcarlino.it Stazione vietata ai disabili, il sindaco convoca RfiUna richiesta di convocazione a Rfi per dichiarare con fermezza la necessità di intervenire per rendere la stazione accessibile in sicurezza, per tutti gli utenti. Quella che inoltrerà il sindaco ... ilrestodelcarlino.it Immediato l’intervento dei militari della stazione di Melissano, che hanno raccolto una prima testimonianza del parroco in attesa della denuncia che sarà presentata domani mattina. - facebook.com facebook #CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio Questa la situazione del #PM10 negli ultimi due giorni: - Mer 15/4 nessuna stazione oltre limiti. - Gio 16/4 nessuna stazione oltre limiti. Dati su: arpalazio.net/main/aria/sci/ @SNPAmbiente @ConsiglioLazio @ISPRA_Press x.com