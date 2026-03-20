Lia Ventura, madre di Valentina Sarto, ha commentato la morte della figlia, uccisa mercoledì a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini. La donna ha affermato che i graffi sul corpo di Valentina sono stati causati da lei stessa, respingendo l’ipotesi di un tentato suicidio. Le sue parole si concentrano sulla responsabilità dell’uomo coinvolto nel tragico episodio.

“Doveva morire lui, non far morire mia figlia”. Sono queste le prime parole di Lia Ventura, madre di Valentina Sarto, uccisa mercoledì a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini. “Il tentativo di suicidio? I graffi che hanno trovato sulle braccia sono quelli fatti da mia figlia che si è difesa. Non è stato lui con il coltello”, ha assicurato la donna parlando dell’uomo che ora si trova in carcere con l’accusa di femminicidio. “Come mi sento? Sono morta”, ha detto ancora la mamma della 41enne. “Un paio di giorni prima Valentina aveva detto a Vincenzo che aveva una nuova relazione. In un vocale gli aveva detto che non lo amava più, che voleva lasciarlo, ma lui le aveva risposto che non lo accettava e chiedeva un’altra possibilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Bergamo, la madre di Valentina Sarto: “Graffi? Sono di mia figlia, non un tentato suicidio”

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