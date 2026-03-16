Giuseppe orfano di femminicidio | Mia madre si è sacrificata per proteggerci da mio padre

Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio, ricorda sua madre, morta a 19 anni per mano del padre che l'ha uccisa con un'ascia. La donna si era sacrificata per proteggere i figli, e ora Giuseppe rivive quel trauma. La vicenda ha portato alla luce la tragica perdita e il dolore di una famiglia coinvolta in un episodio di violenza estrema.

Giuseppe Delmonte ha perso la sua mamma a 19 anni per mano del padre che l'ha uccisa a colpi d'ascia. Crescendo ha deciso di occuparsi degli orfani di femminicidio come lui e, come ha raccontato a Fanpage.it, ha fondato un'associazione dedicata alla mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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