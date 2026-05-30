Una donna di 50 anni è stata trovata morta in una casa nel quartiere Barco a Ferrara. La vittima è stata uccisa con diverse coltellate. Il marito è stato arrestato nel corso delle indagini. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze o eventuali precedenti.

Sarebbe stata uccisa con diverse coltellate Samanta Zironi, la donna trovata morta in una casa del quartiere Barco a Ferrara. È quanto emerge da una prima ricostruzione. Gli accertamenti in corso Si sta verificando se in passato la donna avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Gli investigatori stanno inoltre sentendo i vicini e i conoscenti. L'arresto del marito Per l'omicidio è stato arrestato il marito della vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La 50enne Samanta Zironi trovata uccisa in casa: arrestato il marito a Ferrara

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Samanta Zironi morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi

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