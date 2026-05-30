Kvaratskhelia potrebbe aver affrontato l’Arsenal prima, ma in passato club come Tottenham, West Ham e Newcastle avevano mostrato interesse per il suo acquisto. Attualmente, il calciatore gioca con il Psg e oggi alle 18 scenderà in campo per la sua seconda finale consecutiva di Champions League contro l’Arsenal. Un dossier del Telegraph dedica attenzione alle sue ambizioni di vincere il Pallone d’oro, con il focus sulla finale imminente.

Kvaratskhelia ha solo la Champions per ambire al Pallone d’oro. Il Telegraph dedica un dossier a Khvicha Kvaratskhelia, che oggi alle 18 ha un appuntamento importante: disputerà la sua seconda finale di Champions League consecutiva, con la maglia del Psg, contro l’Arsenal. L’ala georgiana è uno dei candidati al prossimo Pallone d’oro e questo match potrebbe rappresentare la svolta, poiché non disputerà i prossimi Mondiali. E’ arrivato al Psg dal Napoli nel gennaio 2025 per 70 milioni di euro, ma in realtà Kvaratskhelia era stato cercato anche da diversi club inglesi; avrebbe dunque potuto affrontare l’Arsenal già molto prima di questa finale. Sul georgiano c’erano tre club inglesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia avrebbe potuto affrontare l’Arsenal molto prima: Tottenham, West Ham e Newcastle erano su di lui

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