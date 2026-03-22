Pronostico Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham | è fattore campo

Nella trentunesima giornata di Premier League, si giocano le sfide tra Aston Villa e West Ham e tra Tottenham e Nottingham. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv e le formazioni probabili sono state annunciate. L’Aston Villa e il West Ham arrivano con motivazioni elevate, mentre Tottenham e Nottingham si preparano a scendere in campo per questa sfida.

Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham sono partite della trentunesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’Aston Villa ha motivazioni importanti, così come ce le ha il West Ham, per questa partita. Il Liverpool e il Chelsea, dirette inseguitrici per il quarto posto, hanno entrambe perso quindi i padroni di casa hanno la possibilità di allungare in classifica e mettere una seria ipoteca alla qualificazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il West Ham dal proprio canto avrebbe bisogno di punti per riuscire a prendersi una salvezza che adesso si può fare dopo una prima parte di annata nella quale sembrava impossibile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham: è fattore campo Articoli correlati Pronostico West Ham-Nottingham Forest, delicato scontro salvezza: chi rischia di piùWest Ham-Nottingham Forest è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili... Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scottaTottenham-West Ham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni,... Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Aston Villa Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-West Ham: analisi e probabili formazioni 22/03/2026 Premier League; Pronostico Aston Villa-West Ham: analisi, quote e consigli; Aston Villa - West Ham United | pronostico & migliori quote | 22.03.2026; Aston Villa-West Ham (domenica 22 marzo 2026 ore 15:15): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Aston Villa vs West Ham – Premier League – 22 Marzo 2026Scopri il pronostico Aston Villa vs West Ham in Premier League con analisi dettagliata, statistiche aggiornate e consigli utili. europacalcio.it Pronostico Aston Villa vs West Ham – 22 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, il confronto tra Aston Villa e West Ham in programma il 22 Marzo 2026 alle 15:15 promette intensità al Villa Park. Una sfida ... news-sports.it Contro ogni pronostico, nell’Olimpo del calcio, i rossoblù battono la Roma e volano ai quarti di finale di Europa League: sarà ancora Aston Villa facebook ` Lyon - Celta Vigo 0-2 (and. 1-1) Dopo il pareggio in Galizia, la formazione di Fonseca partiva con tutti i favori del pronostico. Il rosso a Niakhaté dopo 19 minuti, però, x.com