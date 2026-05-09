Pronostico West Ham-Arsenal | Arteta è di nuovo padrone

Sabato si gioca la partita tra West Ham e Arsenal, valida per la trentaseiesima giornata di Premier League. La sfida si tiene in un momento in cui l'Arsenal si avvicina alla finale di Champions League contro il PSG e continua a lottare per la vittoria del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni sono ancora da confermare.

West Ham-Arsenal è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Non solo la finale di Champions League contro il PSG, ma anche la possibilità di vittoria della Premier League. Dopo il pareggio del City sul campo dell’Everton, a tre giornate dalla fine, l’Arsenal di Arteta è tornato padrone del proprio destino. E adesso sarà dura essere ripresi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Cinque punti di vantaggio – con una gara in più, quindi due – sono un bottino da difendere con le unghie e con i denti. E in questo derby londinese, assai complicato perché i padroni di casa cercano punti per la salvezza, i Gunners non possono sbagliare in nessun modo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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