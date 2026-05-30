Kuss ha vinto la tappa sulle Dolomiti, con un dislivello di oltre 5.000 metri, davanti a migliaia di spettatori lungo il percorso. Sul Colle della Cima Coppi, un ciclista ha conquistato la maglia azzurra. La corsa ha registrato il più alto afflusso di pubblico di sempre, con moltissimi appassionati che hanno assistito alle fasi decisive della gara.

? Domande chiave Come ha fatto Kuss a dominare 5.000 metri di dislivello?. Chi ha conquistato la maglia azzurra sulla Cima Coppi?. Quanto pubblico ha seguito l'arrivo ad Alleghe in diretta?. Come può il territorio trasformare questo successo in turismo costante?.? In Breve Giulio Ciccone conquista la Cima Coppi e la maglia azzurra tra le Dolomiti.. La diretta Rai su Alleghe raggiunge 2.049.000 spettatori con share del 25,1%.. Lionello Gorza e il Consorzio Dolomiti Prealpi promuovono le eccellenze di Belluno.. Peter Sagan e Daniel Oss partecipano alle iniziative organizzate dal Comitato di Tappa.. Feltre e Alleghe sotto i riflettori del Giro: record di spettatori e trionfo di Kuss sulle Dolomiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kuss trionfa sulle Dolomiti: record di spettatori per il Giro

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