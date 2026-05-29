Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Feltre e Alleghe su un percorso di 151 chilometri. L’atleta statunitense ha tagliato per primo il traguardo, mentre il terzo posto è andato a un ciclista italiano. La tappa si è conclusa sui Piani di Pezzè, con i corridori che hanno affrontato salite e discese prima di arrivare ad Alleghe.

Lo statunitense Sepp Kuss vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe(Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il corridore statunitense, dopo una giornata vissuta con una condotta perennemente difensiva, rimonta nel finale e s’invola verso il traguardo. Il portacolori del Team Visma Lease a Bike, squadra che conquista il quinto successo di tappa, precede il canadese Derek Gee della Lidl-Trek, secondo con 13” di ritardo, e uno splendido Giulio Ciccone, terzo a 36”. Il corridore abruzzese è assoluto protagonista di giornata, conquista la maglia azzurra e si arrende all’americano solo nel finale. Ciccone precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, quarto a 39” davanti alla maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Kuss trionfa ad Alleghe. Ciccone è splendido terzo

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