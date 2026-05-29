Sepp Kuss ha vinto in solitaria la 19ª tappa del Giro d’Italia, lunga 151 chilometri da Feltre ad Alleghe. La corsa si è conclusa sui Piani di Pezzè, dove Kuss ha tagliato il traguardo con un vantaggio di diversi secondi sul secondo classificato. Nel finale, il tentativo di rimonta di Ciccone non è andato a buon fine, e il suo sogno di vittoria si è spento negli ultimi metri.

Sepp Kuss conquista in solitaria la 19ª e terzultima tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Lo statunitense della Visma-Lease a Bike ha centrato il successo al termine di una giornata caratterizzata da continui attacchi e grande spettacolo sulle montagne venete. Si è infranto a soli 2,2 chilometri dal traguardo il sogno di impresa di Giulio Ciccone. L’abruzzese della Lidl-Trek, protagonista di una prova generosa e coraggiosa, è stato raggiunto e superato nettamente dal 31enne americano nel tratto conclusivo dell’ascesa verso Alleghe. Gee secondo, Ciccone sul podio Alle spalle del vincitore si è classificato il canadese Derek Gee (Lidl-Trek), giunto al traguardo con un ritardo di 13 secondi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d’Italia, Kuss trionfa ad Alleghe: sfuma nel finale il sogno di Ciccone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026, Kuss in solitaria ad Alleghe. Ciccone ipoteca la maglia azzurra, bene PiganzoliSepp Kuss ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026 ad Alleghe, arrivando in solitaria.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kuss da solo ad Alleghe, Ciccone ipoteca la maglia azzurra, Piganzoli si avvicina a quella biancaDurante la tappa odierna, un ciclista si è staccato dal gruppo principale e ha percorso il tratto in solitaria fino ad Alleghe.

Temi più discussi: KUSS Sepp - Giro d'Italia 2026; Giro d’Italia 2026, anche Sepp Kuss elogia Davide Piganzoli: È ad un livello superiore. Può fare grandi cose in questa corsa; Piganzoli e la Visma: amore a prima vista, parola sua e di Kuss; Sepp Kuss come ai vecchi tempi! Assolo a Piani di Pezzè, Giulio Ciccone ripreso e fa 3°: rivivi l'arrivo.

È TORNATO KUSS Lo statunitense arriva in solitaria a Piani di Pezzè staccando Derek Gee e recuperando Giulio Ciccone che era da solo fino a quel momento. Per la Visma Lease a Bike è il quinto successo di tappa in questo Giro. #GirodItalia #Eurospor x.com

[Results Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 19 Feltre > Alleghe (2.UWT) reddit

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai 19^ tappa: Ciccone a caccia dei GPM! (29 maggio)Diretta Giro d’Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi 29 maggio: orario, percorso e vincitore 19^ tappa Feltre-Alleghe di 151 km. ilsussidiario.net

Giro d'Italia, la tappa Feltre-Alleghe in diretta: Vingegaard non attacca sul Giau. Caruso, Ciccone e Pellizzari in testaAll'americano della Visma la diciannovesima tappa del Giro d'Italia con la Cima Coppi e l'arrivo in salita a Piani di Pezzé ... corriere.it