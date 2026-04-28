Calciomercato Milan non solo Gila in difesa | nel mirino c’è anche Kristensen

Nel calciomercato del Milan, si parla di un possibile acquisto nel reparto difensivo. Oltre a Gila, il club ha messo nel mirino anche Kristensen, difensore centrale danese nato nel 2002 e attualmente in forza all'Udinese. La società rossonera sta valutando la possibilità di portare il giovane giocatore in Italia per rinforzare la linea difensiva. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli definitivi.

In difesa, il direttore sportivo Igli Tare ha intenzione di concludere con la Lazio, suo ex club, la trattativa per Mario Gila. Operazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, bonus compresi, nonostante l'interesse di Inter, Juventus e Napoli per il centrale spagnolo classe 2000. Gila piace a Tare, che lo portò nel 2022 nella Capitale quando lavorava come DS della Lazio e piace ad Allegri, il quale può utilizzarlo tanto da braccetto destro nella difesa a tre quanto da centrale in quella a quattro. Come riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con la partenza in prestito di David Odogu saranno due i nuovi acquisti previsti in difesa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche Kristensen Notizie correlate Leggi anche: Milan, rivoluzione in difesa: Allegri ne vuole due. Scatto per Mario Gila e spunta Kristensen Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estateCalciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Calciomercato Milan: Agente Lewandowski e Nkunku in Italia, non si escludono colloqui; Milan, Di Stefano: Queste le mie sensazioni su Allegri e va sul calciomercato (ESCLUSIVA); Milan, Allegri lancia un segnale con Gimenez: problemi non solo in attacco, in estate servono cinque titolari. Calciomercato Milan News | Allegri e Tare hanno una priorità chiara in attacco (oggi 27 aprile 2026)Calciomercato Milan News: Alexander Sorloth scala le gerarchie e diventa l'obiettivo numero uno per l'attacco della squadra rossonera. ilsussidiario.net Milan, non solo Goretzka: altro colpo a zero dal Bayern MonacoLe ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo pronto a cogliere una nuova opportunità. Il punto della situazione Negli ultimi giorni, il calciomercato in entrata è stato messo ... milanlive.it #Calciomercato @acmilan, proposto @Goncalo88Ramos. Ma sul taccuino ci sono altri 4 bomber - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #GoncaloRamos #Ramos #transfers x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook