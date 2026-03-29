Il Milan sta valutando diversi profili per rafforzare la linea difensiva, con particolare attenzione a un giocatore svedese già in passato nel club. Sul fronte delle trattative di mercato, si segnala l'interesse per un calciatore tedesco, attualmente in forza a una squadra in Bundesliga. La giornata di domenica 29 marzo si concentra sulle novità relative alle operazioni di mercato e alle partite di campionato.

Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante notizie di mercato arrivate. Il Milan, infatti, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sta iniziando a pianificare quelli che potrebbero essere i primi colpi. Dopo aver chiuso Kostic, quali potrebbero essere i nomi che sbarcheranno a Milanello? Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA Il Milan, si sa, segue con molto interesse Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio. i rossoneri, però, non sono l'unico club sul calciatore: anche l'Inter di Chivu segue con molta attenzione lo spagnolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, obiettivo Gila per la difesa. Robertson nel mirino? Dalla Germania spunta lui

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