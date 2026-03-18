Kolo Muani Juventus hai visto il francese? Gol in Tottenham Atletico Madrid l’obiettivo bianconero è una sentenza – FOTO

Kolo Muani ha segnato un gol durante la partita contro l’Atletico Madrid, contribuendo a sbloccare il risultato. Il francese ha già segnato in precedenti incontri contro il Tottenham, confermando la sua presenza offensiva. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, considerandolo un obiettivo importante, mentre lui continua a mantenere alta la sua media realizzativa.

Kolo Muani Juventus, il francese continua a segnare. L’obiettivo dei bianconeri ha sbloccato il match contro l’Atletico. Ecco i dettagli. Il mercato internazionale non dorme mai e le ultime prestazioni in Champions League hanno riacceso i riflettori su uno dei nomi più caldi per l’attacco del futuro: Randal Kolo Muani. La sfida tra Tottenham e Atletico Madrid è stata il palcoscenico perfetto per ammirare le doti dell’attaccante francese, che ha confermato di essere in uno stato di grazia assoluto. La gara contro gli uomini di Simeone è stata bloccata per lunghi tratti, finché l’estro del transalpino non ha rotto gli equilibri. Con un movimento a tagliare la difesa e una conclusione di testa, ha gonfiato la rete mandando un segnale chiaro a tutte le pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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