Kolo Muani Juve, le indiscrezioni di mercato svelano il possibile ritorno dell’attaccante attraverso uno scambio che coinvolge i francesi. La Juventus studia le giuste mosse per rinforzare pesantemente il reparto offensivo in vista dell’estate. Le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport accendono i riflettori su un profilo estremamente gradito. Randal Kolo Muani lascerà il Tottenham al termine dell’annata, facendo rientro al Paris Saint-Germain. L’attaccante non rientra nei piani futuri del club francese, che valuta opzioni per cederlo. La dirigenza osserva la situazione con interesse, fiutando l’occasione per migliorare l’organico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, primo sì del francese: si lavora al suo ritorno in bianconero, attenzione anche a questa contropartita. Novità

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