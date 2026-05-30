Klima Biennale non tutti i mondi sono indicibili
Il Klima Biennale di Vienna si concentra sulle crisi in corso, esplorando le tematiche attraverso un percorso interdisciplinare. Il titolo dell’evento, “Mondi Indicibili”, sottolinea il focus sulle realtà difficili da esprimere pienamente. Durante il festival, vengono presentate opere e riflessioni che affrontano questioni ambientali e sociali, mettendo in luce le difficoltà di comunicare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo.
Festival A Vienna, kermesse interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto impronunciabile bellezza e resilienza della natura Festival A Vienna, kermesse interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto impronunciabile bellezza e resilienza della natura Mondi Indicibili è il titolo e il fil rouge scelto da Klima Biennale a Vienna, festival interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici e «indicibili» crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto «indicibile» bellezza e resilienza della natura, nonostante la crisi climatica e il degrado degli ecosistemi ambientali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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