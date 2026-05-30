klima biennale non tutti i mondi sono indicibili

Festival A Vienna, kermesse interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto impronunciabile bellezza e resilienza della natura Festival A Vienna, kermesse interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto impronunciabile bellezza e resilienza della natura Mondi Indicibili è il titolo e il fil rouge scelto da Klima Biennale a Vienna, festival interdisciplinare che si interroga e riflette sulle molteplici e «indicibili» crisi in atto, tra guerre, ecocidi e tecno-fascismo, e l’altrettanto «indicibile» bellezza e resilienza della natura, nonostante la crisi climatica e il degrado degli ecosistemi ambientali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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