I Razzie Awards 2026 hanno premiato i film considerati peggiori dell’anno, con “La guerra dei mondi” e “Biancaneve” che si sono distinti come i maggiori vincitori. La cerimonia ha visto assegnare riconoscimenti a produzioni di diverso genere, tra cui remake e live-action Disney. La serata ha evidenziato le pellicole più criticata dalla critica e dal pubblico, senza commenti o analisi aggiuntive.

Come era prevedibile, il remake con Ice Cube e il live-action Disney con Rachel Zegler hanno conquistato la maggior parte dei premi non così ambiti dall'industria hollywoodiana Domenica notte si terrà la 98ª edizione degli Oscar e, come ormai da tradizione, i Razzie Awards si sono appena svolti in anticipo rispetto alla cerimonia annuale dei premi pù ambiti. Celebrando ciò che alcuni considerano il peggio che Hollywood ha da offrire, i Razzie di quest'anno hanno visto il remake di La guerra dei mondi della Universal Pictures aggiudicarsi il premio come Peggior film alla 46ª edizione della manifestazione. Il film di fantascienza (arrivato su Prime Video la scorsa estate) ha "vinto" in altre quattro categorie, tra cui quella per il Peggior attore andata ad Ice Cube. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Razzie Awards 2026, tutti i vincitori: La guerra dei mondi e Biancaneve dominano

Articoli correlati

Razzie Awards, gli ‘Oscar’ dei peggiori film dell’anno: record di candidature per Biancaneve e La Guerra dei MondiNon esistono solo gli Oscar, ma da ormai 46 edizioni ci sono anche i Razzie Awards, i premi assegnati ai film più brutti dell'anno.

Razzie Awards 2026: Biancaneve domina le nomination dei peggiori filmLe nomination della 46ª edizione dei Golden Raspberry Awards sono ufficialmente tra noi.

Tutti gli aggiornamenti su Razzie Awards

Temi più discussi: Il classico dell’odio Conflict of the Worlds vince i Razzie Awards; Shining: mai candidato agli Oscar, le scene finite in Blade Runner, che fine ha fatto Danny, 9 segreti; James Blake sulla nuova musica, sulle collaborazioni più importanti e sul perché ha lasciato la sua etichetta discografica; La star palestinese del contendente agli Oscar The Voice of Hind Rajab salterà la cerimonia a causa del divieto di viaggio.

Razzie Awards 2026, tutti i vincitori: La guerra dei mondi e Biancaneve dominanoCome era prevedibile, il remake con Ice Cube e il live-action Disney con Rachel Zegler hanno conquistato la maggior parte dei premi non così ambiti dall'industria hollywoodiana ... movieplayer.it

Razzie Awards 2026, svelati i vincitori: ecco i peggiori film e attori dell’annoLa 46ª edizione dei Golden Rasperry Awards, altrimenti noti come Razzie, ha decretato un vincitore ben preciso ... bestmovie.it

Buongiorno con le prime ‘vittorie’ ai Razzie Awards, gli infamissimi premi dedicati ai peggiori film dell’anno Come potete vedere, la Disney si è portata a casa due premi per il suo fallimentare remake live action di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot In - facebook.com facebook