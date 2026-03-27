Elena Di Cioccio ha dichiarato di custodire segreti nascosti e di attraversare le difficoltà interiori. Ha anche affermato di non essere stata psicologa di se stessa, nonostante le sue competenze professionali. La sua riflessione mette in discussione la possibilità di applicare le proprie conoscenze anche alla propria vita personale.

Questa settimana diamo il benvenuto alla lettera di un’amica che potrei riassumere con il famoso detto: «Il calzolaio ha le scarpe rotte». E non in senso ironico, ma nel modo più amorevole possibile, perché non è detto che chi possiede grandi competenze professionali riesca sempre ad applicarle a se stesso. E voi? Ci riuscite? Raccontatemi tutto di voi qui, nella stanza anonima più privata del web. Buona lettura, Elena «Nella vita ascolto storie, così tante che a volte temo che la mia sia meno interessante, sono una psicologa, custodisco segreti indicibili e cammino tra i fanghi dell'animo umano. Perché lo dico? Perché un giorno a capitato a me quello che già sapevo come sarebbe andato a finire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Per mestiere custodisco segreti indicibili e cammino tra i fanghi dell'animo umano. Perché con lui non sono stata psicologa di me stessa?». Risponde Elena Di Cioccio

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