All’aeroporto di Bologna, tra la folla di passeggeri e appassionati, si è presentato Frederic Vasseur, il nuovo team principal e general manager della Ferrari. Nel frattempo, un’immagine spontanea mostra Kimi Antonelli che si abbraccia con la madre, commentando con allegria di voler mangiare delle tagliatelle. La scena ha attirato numerosi selfie e sguardi curiosi tra i presenti.

Bologna, 16 marzo 2026 - Effetto dei tempi che cambiano. Nella zona arrivi dell’aeroporto Marconi di Bologna si appalesa Frederic Vasseur, che sarebbe il team principal nonché il general manager della Ferrari. Lo sbarco dell’ingegnere francese, nonostante quello che il Cavallino ha combinato (di buono) in Cina, passa in secondo piano. Telecamere, registratori e telefonini vengono sì sguainati, ma sono per un ragazzo più giovane. Quel ragazzo ha 19 anni, un bel sorriso e modi gentili. E sta scrivendo pagine di Formula Uno. Andrea Kimi Antonelli ha appena vinto il primo Gran Premio della sua vita. Ha stabilito pure un primato - il più giovane pilota capace di ottenere una pole position - eppure ha l’aria nemmeno di un ragazzo reduce dall’Erasmus, ma di un liceale in gita scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'abbraccio di Kimi Antonelli alla mamma: "Ho voglia di tagliatelle". All’aeroporto bagno di folla e selfie per il re della F1

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