Kimi Antonelli l’arrivo a sorpresa in elicottero a Imola e il premio | Ho i piedi ben saldi a terra

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kimi Antonelli è arrivato in elicottero all’autodromo di Imola, dove si svolgevano le celebrazioni per i 45 anni della Nazionale Piloti. Durante l’evento, il pilota ha ricevuto un premio e ha affermato di avere i piedi ben saldi a terra. La sua presenza a sorpresa ha attirato l’attenzione nel corso della mattinata, che si è svolta nei box dell’autodromo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Imola, 30 maggio 2026 – Mattina con ospite a sorpresa Kimi Antonelli nei box dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per i 45 anni dalla fondazione della Nazionale Piloti. Un traguardo prestigioso per la storica associazione benefica nata nel 1979 da un’idea del presidente Mario di Natale che negli anni ha radunato sui campi da calcio i più grandi campioni del motorsport e raccolto oltre 18 milioni di dollari a sostegno di nobili finalità. Un appuntamento che, non a caso, si è svolto nel circuito romagnolo in questo 2026 in cui ricorrono i 45 anni dalla disputa del primo Gran Premio di San Marino di Formula 1 datato 3 maggio 1981. Il nuovo progetto di beneficenza della Nazionale Piloti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

kimi antonelli l8217arrivo a sorpresa in elicottero a imola e il premio ho i piedi ben saldi a terra
© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, l’arrivo a sorpresa in elicottero a Imola e il premio: “Ho i piedi ben saldi a terra”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli: “E’ stato un grande inizio di stagione, ma ho i piedi ben piantati a terra”Dopo tre settimane di sosta, il campionato di Formula 1 riprende con il Gran Premio a Montreal, una pista considerata importante per la stagione.

Aci Weekend, sorpresa Kimi Antonelli a Imola: tra l'affetto dei fan e il cuore nel team di famigliaDurante l'evento Aci Weekend a Imola, il giovane pilota ha fatto il suo ritorno tra i tifosi, ricevendo un caloroso benvenuto.

Temi più discussi: Formula 1, Gp Canada: vince Antonelli, seconda la Ferrari di Hamilton; Vince sempre Kimi! Dura lotta Mercedes, poi Russell si ritira. Hamilton super 2°; GP Canada 2026, Antonelli vince ancora: chi lo ferma più?; F1 | Antonelli e l'insostenibile (per Russell) leggerezza dell'essere: Kimi vince e convince.

Kimi Antonelli, un'altra vittoria: oggi riceve il Trofeo Bandini a BrisighellaIl bolognese della Mercedes, che sta dominando la F1, premiato col riconoscimento dedicato all'ex pilota della Ferrari e già assegnato ai grandi della categoria. Il programma della giornata e il maxis ... msn.com

Kimi Antonelli, il padre lo celebra con Bravo topo. E San Marino lo aspetta tra padel e bowlingBOLOGNA – E bravo topo. Sa di sole, cuore, amore il piccolo post su Instagram di Marco Antonelli, il papà di Kimi. Due parole, una foto di quando Kimi era piccolissimo e qualche emoticon possono bas ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web