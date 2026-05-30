Kimi Antonelli è arrivato in elicottero all’autodromo di Imola, dove si svolgevano le celebrazioni per i 45 anni della Nazionale Piloti. Durante l’evento, il pilota ha ricevuto un premio e ha affermato di avere i piedi ben saldi a terra. La sua presenza a sorpresa ha attirato l’attenzione nel corso della mattinata, che si è svolta nei box dell’autodromo.

Imola, 30 maggio 2026 – Mattina con ospite a sorpresa Kimi Antonelli nei box dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per i 45 anni dalla fondazione della Nazionale Piloti. Un traguardo prestigioso per la storica associazione benefica nata nel 1979 da un’idea del presidente Mario di Natale che negli anni ha radunato sui campi da calcio i più grandi campioni del motorsport e raccolto oltre 18 milioni di dollari a sostegno di nobili finalità. Un appuntamento che, non a caso, si è svolto nel circuito romagnolo in questo 2026 in cui ricorrono i 45 anni dalla disputa del primo Gran Premio di San Marino di Formula 1 datato 3 maggio 1981. Il nuovo progetto di beneficenza della Nazionale Piloti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, l’arrivo a sorpresa in elicottero a Imola e il premio: “Ho i piedi ben saldi a terra”

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