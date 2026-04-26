Aci Weekend sorpresa Kimi Antonelli a Imola | tra l' affetto dei fan e il cuore nel team di famiglia

Durante l'evento Aci Weekend a Imola, il giovane pilota ha fatto il suo ritorno tra i tifosi, ricevendo un caloroso benvenuto. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, noto per la sua lunga storia, è stato il teatro di momenti di festa e entusiasmo. Antonelli, che si sente molto legato a questo circuito, ha condiviso alcuni pensieri sulla sua esperienza lì. La giornata è stata caratterizzata dall’affetto dei fan e dalla presenza di membri del suo team familiare.