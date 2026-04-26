Aci Weekend sorpresa Kimi Antonelli a Imola | tra l' affetto dei fan e il cuore nel team di famiglia
Durante l'evento Aci Weekend a Imola, il giovane pilota ha fatto il suo ritorno tra i tifosi, ricevendo un caloroso benvenuto. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, noto per la sua lunga storia, è stato il teatro di momenti di festa e entusiasmo. Antonelli, che si sente molto legato a questo circuito, ha condiviso alcuni pensieri sulla sua esperienza lì. La giornata è stata caratterizzata dall’affetto dei fan e dalla presenza di membri del suo team familiare.
L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non è solo un circuito storico; per Andrea Kimi Antonelli, Imola è semplicemente "casa". Dopo aver dato il via domenica scorsa alla 6 Ore di Imola, prima prova del mondiale Endurance, il giovane talento bolognese è tornato a respirare l’aria dei box in occasione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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