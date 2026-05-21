Dopo tre settimane di sosta, il campionato di Formula 1 riprende con il Gran Premio a Montreal, una pista considerata importante per la stagione. Tra i piloti in gara, c’è chi ha già espresso soddisfazione per l’avvio di stagione, definendolo positivo, ma anche chi ha mantenuto un atteggiamento pragmatico. La gara di Montreal si presenta come un’occasione per verificare i progressi e le potenzialità di alcuni giovani piloti, in particolare di chi ha già mostrato segnali di crescita nelle prime tappe.

Dopo tre settimane di pausa, il Circus della F1 torna in scena a Montreal, teatro di un weekend che potrebbe rappresentare un altro passaggio chiave nella stagione di Kimi Antonelli. A Miami, il giovane italiano della Mercedes aveva confermato il proprio status imponendosi nella gara domenicale e consolidando la leadership del campionato. Ora, in Canada, l’obiettivo è dare continuità a quel momento positivo, anche grazie a una W17 profondamente aggiornata. Antonelli è arrivato in terra canadese direttamente da Los Angeles, dove insieme a Brad Pitt e al compagno di squadra George Russell ha partecipato al lancio della nuova Mercedes-AMG GT4. Nonostante la pressione inevitabilmente crescente legata alla vetta della classifica, il bolognese continua però a trasmettere serenità e lucidità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli: “E’ stato un grande inizio di stagione, ma ho i piedi ben piantati a terra”

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