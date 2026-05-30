Un premio Honorary Monde 2026 è stato consegnato ieri a Kevin Spacey a Foggia. L'attore, premio Oscar, ha ricevuto il riconoscimento durante un evento nella città. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e ha attirato l'attenzione locale. La notizia è stata condivisa anche sui social, dove è stato pubblicato un post che descrive l'evento come uno dei momenti più memorabili per la città.

Dal profilo Instagram morenoesanta: Sicuramente uno di quei momenti che resterà impresso nella memoria della città. Ci auguriamo che Mònde diventi sempre di più il Nostro festival del Cinema. Il Premio Honorary Monde Award 2026 va a Kevin Spacey, che sul palco stasera ci ha mostrato sia il suo grande talento, che la sua umanitá. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia: il premio Honorary Monde 2026 a Kevin Spacey Ieri l'attore premio Oscar nella città dauna

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