Kevin Spacey a Foggia | il due volte premio Oscar ospite di Mònde

La pagina Facebook di ‘Mònde’, la Festa del Cinema sui Cammini, ha annunciato la presenza di Kevin Spacey a Foggia, definendola un’occasione speciale. L’attore, due volte premio Oscar, sarà ospite dell’evento e la comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di entusiasmo. La notizia ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di cinema e i partecipanti alla manifestazione.

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