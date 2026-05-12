Kevin Spacey a Foggia | il due volte premio Oscar ospite di Mònde
La pagina Facebook di ‘Mònde’, la Festa del Cinema sui Cammini, ha annunciato la presenza di Kevin Spacey a Foggia, definendola un’occasione speciale. L’attore, due volte premio Oscar, sarà ospite dell’evento e la comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di entusiasmo. La notizia ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di cinema e i partecipanti alla manifestazione.
“We are delighted to announce the presece of Mr Spacey”. Inizia con questa frase il post attraverso il quale la pagina Facebook di ‘Mònde’, la Festa del Cinema sui Cammini, annuncia la presenza di Kevin Spacey a Foggia. “È una delle mail che aspettavamo di più. E sì, possiamo finalmente dirlo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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