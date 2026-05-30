Mike Tindall ha svelato che Kate Middleton è appassionata di beer pong, un gioco alcolico a cui sarebbe imbattibile. La principessa utilizza il prosecco invece della birra durante le partite. La notizia ha attirato l’attenzione, considerando il suo ruolo pubblico e l’inaspettata passione per un gioco di questo tipo. Non ci sono altri dettagli sulle occasioni o sulla frequenza con cui si dedica a questa attività.

Nessuno se lo sarebbe mai aspetto, ma Kate Middleton è una giocatrice “accanita” di beer pong. Un gioco alcolico che la principessa praticherebbe utilizzando il prosecco al posto della birra. La confessione di Mike Tindall su Kate Middleton. A svelarlo è stato Mike Tindall, marito di Zara, figlia della principessa Anna. L’ex giocatore di rugby infatti si è lasciato sfuggire un dettaglio molto particolare e divertente su Kate Middleton. Ha svelato che quando giocano a beer pong è “estremamente competitiva”, spiegando che i reali praticano questo particolare gioco alcolico durante le feste, sostituendo la birra con il prosecco. Il beer pong è un gioco alcolico molto popolare in Inghilterra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, Mike Tindall rivela il gioco alcolico a cui è imbattibile

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