Il motivo per cui Kate Middleton è andata a Reggio Emilia

Kate Middleton ha visitato Reggio Emilia per conoscere da vicino l'approccio educativo che viene adottato nelle scuole dell'infanzia e nei nidi della zona. Questo metodo, chiamato Reggio Emilia Approach, si basa su pratiche specifiche e viene utilizzato in diverse strutture educative. La visita si è concentrata sull'osservazione delle attività e delle metodologie impiegate nelle classi. La principessa ha avuto l'opportunità di incontrare insegnanti, bambini e genitori coinvolti in questo sistema pedagogico.

È il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo adottato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia della città, e diventato noto in tutto il mondo Mercoledì e giovedì la principessa del Galles, Kate Middleton, è stata a Reggio Emilia per visitare alcuni asili nido e scuole dell’infanzia che seguono il cosiddetto “Reggio Emilia Approach”, un modello educativo conosciuto e studiato in tutto il mondo. Middleton si occupa da tempo di temi legati all’infanzia: nel 2021 ha creato il Royal Foundation Centre for Early Childhood, una fondazione che promuove studi e iniziative dedicate ai primi anni di vita dei bambini. Il Reggio Emilia Approach è il risultato di un lavoro sui diritti dell’infanzia e sull’educazione iniziato nel secondo dopoguerra e diventato noto a livello internazionale negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l'Italia dopo la malattia

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