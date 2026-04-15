Kate Middleton, nota per il suo ruolo pubblico, è spesso vista partecipare a eventi ufficiali senza mai rivolgere lo sguardo direttamente alle telecamere. Pur interagendo con il pubblico e i media, evita di fissare gli obiettivi durante le fotografie o le riprese. Questa scelta si nota in molte occasioni pubbliche, dove il suo atteggiamento rimane sempre discreto e composto.

Kate Middleton è abituata a stare in pubblico e a interfacciarsi con i media, ma non guarda mai direttamente la telecamera. Non si tratta di timidezza o imbarazzo. Dietro a questo comportamento c’è una motivazione razionale, frutto di una strategia codificata che ha imparato dal Principe Filippo. Kate Middleton, la Principessa del protocollo. Kate Middleton si è abituata presto alla vita a Corte, anche se non è stato facile. La Principessa del Galles ha dimostrato fin da subito di avere un profondo senso del dovere e di sapersi adattare al protocollo, comprendendone procedure e dinamiche. Raramente trasgredisce alle regole, anche se un’eccezione riguarda i viaggi di Stato, e quando lo ha fatto se ne è pentita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il vero motivo per cui sfugge alle telecamere

Kate Middleton, il grave errore di stile. “È stato un vero disastro”Kate Middleton è considerata un’icona di stile e i suoi look sono ammirati e copiati in tutto il mondo.

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