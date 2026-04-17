Il concerto di Kanye West in Polonia è stato cancellato. Gli organizzatori dello stadio Slaski di Chorzow, dove l’artista avrebbe dovuto esibirsi il 19 giugno, hanno comunicato l’annullamento dell’evento. La decisione riguarda l’impossibilità di portare avanti la data prevista, e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia arriva dopo che anche in Italia il concerto è stato annullato, con il Codacons che ha chiesto al prefetto di Reggio Emilia di intervenire.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – Niente concerto anche in Polonia per il rapper americano Kanye West. Gli organizzatori dello stadio Slaski di Chorzow dove l’artista avrebbe dovuto esibirsi il 19 giugno, hanno deciso di cancellare la data del live. Pochi giorni fa lo stesso cantante, sempre a seguito di polemiche sulle sue storiche posizioni antisemite inneggianti a Hitler e le t-shirt con le svastiche indossate, aveva annunciato il rinvio del suo show a Marsiglia, in Francia. Mentre una settimana fa, la Gran Bretagna – con decisione del Governo – gli ha negato il visto d’ingresso per un suo show previsto per l’11 luglio, sulla scia di quanto aveva già fatto l’Australia l’anno scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kanye West, concerto annullato in Polonia. Il Codacons: “Il prefetto di Reggio annulli l’evento alla Rcf Arena”

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