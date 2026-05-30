Juventus Women Canzi e vice congedati | panchina tra Spagna e Spugna

La Juventus Women ha esonerato l’allenatore e il suo vice, sostituendoli con una coppia di tecnici provenienti dalla Spagna e da un ex giocatore noto come Spugna. La società ha deciso di puntare su un metodo di gioco più moderno e incentrato sul possesso palla. La scelta mira a rinnovare l’approccio tattico della squadra e a migliorare le prestazioni sul campo. La nuova coppia di allenatori assumerà le funzioni di guida tecnica nelle prossime partite.

Conte può davvero tornare alla Juve? Ci sono due strade per il futuro del tecnico: cosa potrebbe succedere Rinnovo Vlahovic: il serbo apre all’offerta biennale della Juve, la partita si sposta sul bonus alla firma. Tutte le cifre Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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