Juventus Women Canzi e vice congedati | panchina tra Spagna e Spugna

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Women ha esonerato l’allenatore e il suo vice, sostituendoli con una coppia di tecnici provenienti dalla Spagna e da un ex giocatore noto come Spugna. La società ha deciso di puntare su un metodo di gioco più moderno e incentrato sul possesso palla. La scelta mira a rinnovare l’approccio tattico della squadra e a migliorare le prestazioni sul campo. La nuova coppia di allenatori assumerà le funzioni di guida tecnica nelle prossime partite.

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