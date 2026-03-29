Juventus Women Fiorentina LIVE | Canzi col tridente c’è Wälti

Nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile, la Juventus Women affronta la Fiorentina in una partita trasmessa in diretta. La formazione bianconera schiera un tridente offensivo con Canzi in panchina e Wälti in campo. La cronaca della gara include analisi di moviola, tabellino, risultato e aggiornamenti in tempo reale.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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