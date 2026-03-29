Juventus Women Fiorentina | Canzi col tridente c’è Wälti

Nella partita tra Juventus Women e Fiorentina, l'allenatore delle bianconere ha deciso di schierare un tridente, includendo anche Wälti. La sfida fa parte delle semifinali di Coppa Italia femminile e si è conclusa con un risultato che sarà analizzato nel dettaglio attraverso moviola, tabellino e cronaca live. La partita ha visto diversi momenti chiave e azioni decisive.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina: Canzi col tridente, c’è Wälti Articoli correlati Pagelle Genoa Juventus Women: Walti fuori all’intervallo, Canzi a rischio VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women: pagelle Genoa Juventus Women I... Pagelle Fiorentina Juventus Women: colpaccio Capeta, la risposta di Canzi VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina... Juventus women- Fiorentina Contenuti e approfondimenti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Massimiliano Canzi presenta Juventus-Fiorentina di Coppa Italia Women; Juventus Women: Canzi resta al timone, la Fiorentina sarà la prova della ripartenza; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; La Juve Women non sa più vincere: Canzi al punto di non ritorno, futuro in bilico. Juventus Women, Canzi: Grande voglia di rivalsa dopo prestazioni non all'altezza. Fiorentina obbligata a fare la partita, dobbiamo approfittarne. Siamo padrone del nostro destinoLa Juventus Women è a un passo dalla finale di Coppa Italia Femminile e punta a completare l’opera dopo il successo ottenuto nella gara d’andata. Le bianconere, forti del ... tuttojuve.com Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Bi ... juventusnews24.com Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook