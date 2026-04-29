Juventus Under 17 inizia con un pareggio l’avventura nella prestigiosa Puskas Suzuki Kupa | a segno Rocchetti Il recap della prima giornata

La squadra Under 17 della Juventus ha aperto il torneo Puskas Suzuki Kupa con un pareggio, grazie a un gol di Rocchetti. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1 contro i greci del Panathinaikos. Questa prima giornata della competizione ha visto i giovani bianconeri conquistare un punto in una sfida combattuta.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, un gol di Rocchetti regala un punto ai bianconeri nella prima giornata della Puskas Suzuki Kupa contro i greci del Panathinaikos. Il resoconto e il calendario in programma. Dopo aver chiuso il girone di qualificazione al primo posto, con la certezza di un posto fra le migliori otto squadre in Italia, è tempo di avventure europee per la Juventus Under 17 di mister Grauso. In questi giorni, infatti, i bianconeri classe 2009 sono impegnati nella prestigiosa manifestazione ungherese della Puskas Suzuki Kupa, torneo internazionale che vanta la partecipazione dei migliori club del globo. Nella prima giornata, la Juventus Under 17 ha affrontato il Panathinaikos, ecco di seguito il resoconto del match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, inizia con un pareggio l’avventura nella prestigiosa Puskas Suzuki Kupa: a segno Rocchetti. Il recap della prima giornata Notizie correlate Modena Juventus Under 17 1-1, un pareggio esterno interrompe le nove vittorie consecutive: il recap del matchdi Fabio ZaccariaModena Juventus Under 17 1-1, l’irreprensibile Paonessa non basta a Grauso: bianconeri fermati sul campo ostico dei Canarini. Sampdoria Juventus Under 17 5-2, bianconeri con la testa altrove: salta l’imbattibilità stagionale. Il recapdi Fabio ZaccariaSampdoria Juventus Under 17 5-2, prima sconfitta stagionale per i classe 2009 di Grauso: non bastano le reti di Przytarski e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Staff Juventus - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C; Cinquina blucerchiata sulla Juve, Sampdoria U17 ai playoff; Settore Giovanile | I risultati del week-end 18-19 aprile 2026. torino juventus under 16Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Pisa Under 17: i cambi decisivi. Baba Hay e Santa Maria i migliori, Carfora nota lieta- VOTIPagelle Juventus Pisa Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Bella vittoria esterna della #JUVENTUS #UNDER16 che nel derby di andata valevole per gli ottavi di finale ha la meglio sul #Torino Prestazione lodevole per Pamé, autore di una doppietta, Ghiotto e Sama' decisivi con un assist a testa I GIUDIZI COM - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di #Torino #JUVENTUS #UNDER16 Segui qui il live del match x.com