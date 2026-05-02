Juventus Under 17 ancora un pareggio | con il Budapest Honved termina 1-1 a segno Basile Il recap della partita

La Juventus Under 17 ha concluso con un pareggio 1-1 la partita contro il Budapest Honved nella Puskas Suzuki Kupa. La rete per i bianconeri è arrivata grazie a Basile. È il secondo risultato di parità nelle tre gare disputate dalla squadra di Grauso nel torneo. La partita si è svolta sui campi della squadra ungherese, con entrambe le formazioni che hanno cercato di conquistare i tre punti.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, secondo pareggio in tre gare per la squadra di Grauso nella Puskas Suzuki Kupa: per i bianconeri a segno Basile nella sfida con i padroni di casa. Ecco il resoconto completo. Archiviata la sconfitta contro lo Slavia Praga, la Juventus Under 17 è tornata in campo nella giornata odierna per la quarta giornata della Puskas Suzuki Kupa in Ungheria. Anche in questo caso ai bianconeri è sfuggita, seppur di poco, la prima vittoria nel torneo. Ecco di seguito il resoconto del match fra Juventus Under 17 e Budapest Honved. La squadra di mister Grauso parte con l’acceleratore vista anche la posizione in classifica...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Notizie correlate Juventus Under 17, inizia con un pareggio l’avventura nella prestigiosa Puskas Suzuki Kupa: a segno Rocchetti. Il recap della prima giornatadi Fabio ZaccariaJuventus Under 17, un gol di Rocchetti regala un punto ai bianconeri nella prima giornata della Puskas Suzuki Kupa contro i greci... Juventus Under 17 Slavia Praga 0-2, i bianconeri mancano ancora l’appuntamento con la vittoria: il recap della partitadi Fabio ZaccariaJuventus Under 17 Slavia Praga 0-2, i cechi hanno la meglio nella sfida valida per la seconda giornata di Puskas Suzuki Kupa: il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Cinquina blucerchiata sulla Juve, Sampdoria U17 ai playoff; Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita; Comolli e Spalletti a Milano per la finale della Juventus Under 20. Pagelle Juventus Pisa Under 17: i cambi decisivi. Baba Hay e Santa Maria i migliori, Carfora nota lieta- VOTIPagelle Juventus Pisa Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com torino juventus under 16Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita La Juventus Under 20 esce dal campo a testa altissima al termine della finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta. All'Arena Civica "Gianni Brera" i bianconeri passano in vantaggio dopo meno di me - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER17 vince contro lo #Spezia Ecco il resoconto del match x.com