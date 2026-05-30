La Juventus ha valutato Tognozzi come possibile nuovo direttore sportivo, con Spalletti e Chiellini che si sono detti favorevoli alla scelta. La società ha deciso di mantenere in carica Comolli e Spalletti, puntando sulla stabilità. Non ci sono state grandi modifiche all’organigramma, ma si sono fatti alcuni aggiustamenti per il futuro.

Torino, 30 maggio 2026 – Un piccolo grande cambio nell’organigramma? Forse. Niente rivoluzione per John Elkann, che ha confermato Comolli e Spalletti, così la Juve prova a navigare nel solco della continuità ma con qualche aggiustamento. Si lavora per dare più peso all’area tecnica, con maggior influenza di Giorgio Chiellini, limitando al contempo le scelte di Comolli, che dovrà occuparsi principalmente di conti, e l’ultima idea è quella di reinserire nel gruppo di Matteo Tognozzi. A caldeggiare il suo arrivo sarebbero proprio Chiellini e Spalletti. Intanto si lavora a Dusan Vlahovic e la distanza economica persiste: sarà difficile colmare il gap. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Tognozzi per il ruolo di direttore sportivo. Spalletti e Chiellini favorevoli

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