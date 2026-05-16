Cherubini | Alla Juve il ruolo di direttore sportivo era più focalizzato sull’aspetto tecnico Con il Parma invece…

In un’intervista, il direttore sportivo ha spiegato come il suo ruolo alla Juventus fosse prevalentemente incentrato sugli aspetti tecnici. Ha aggiunto che, invece, con il Parma le responsabilità sono state diverse, senza entrare in dettagli specifici. La sua esperienza si è concentrata su vari aspetti legati alla gestione della squadra e delle operazioni di mercato, anche se non sono stati forniti ulteriori particolari sulle differenze tra i due club.

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