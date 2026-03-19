Rinnovo Spalletti la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico | l’importanza del ruolo di Chiellini

La Juventus sta valutando il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, l’allenatore attuale, e considerano anche un possibile aumento dell’ingaggio. Nel processo di negoziazione, il ruolo di Chiellini viene ritenuto importante per facilitare le trattative. La decisione sul prolungamento si avvicina, mentre le parti coinvolte stanno definendo i dettagli per raggiungere un accordo.

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