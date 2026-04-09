Celik alla Juve il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il terzino turco Le ultime novità

Il trasferimento di Celik alla Juventus è imminente, mentre il rinnovo con la Roma sembra complicato. Nel frattempo, l’Inter sta cercando di ingaggiare il difensore turco, il quale ha il contratto in scadenza. Le trattative tra le parti coinvolte continuano e le decisioni definitive sono ancora da definire. Queste mosse fanno parte delle strategie di mercato in corso nel calcio italiano.

di Angelo Ciarletta Celik alla Juve, il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il difensore in scadenza di contratto. Ecco le ultime novità. La Juve accende i motori in vista della prossima sessione di mercato, puntando i riflettori sulla Capitale. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la Roma si prepara a una piccola rivoluzione interna con tre giocatori pronti a lasciare il club giallorosso. Tra questi figura Zeki Celik. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore turco è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera, intenzionata a rinforzare le corsie esterne con elementi duttili. Tuttavia, la Juve dovrà fronteggiare la concorrenza dell’ Inter, anch’essa interessata al profilo del difensore per completare il proprio scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik alla Juve, il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il terzino turco. Le ultime novità Celik Juve, il turco resta un obiettivo dei bianconeri. La Roma spera nel rinnovo, ma c’è distanza. Le ultimeCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Celik Juve, passi avanti per il laterale della Roma: queste le richieste contrattuali del turco. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Celik Juve, il turco non rinnova con la Roma e apre alla Vecchia Signora. Temi più discussi: Celik in bilico: rinnovo fermo, Inter e Juve alla finestra; La Juve e i rinforzi sulle fasce: contatti con Guerreiro, Celik sfida Norton Cuffy; Da Celik a Vlahovic: i migliori giocatori in scadenza a giugno 2026; Svincolati-mania, l'anticipazione dell'esperto: Nuovo testa a testa Inter-Juventus. Celik alla Juventus, Calciomercato: il terzino turco a un passo dai bianconeriCelik è nel mirino della Juventus per diventare il vice Kalulu, i bianconeri sono davvero a un passo dal ragazzo. juvelive.it Dall’Inter alla Juve, l’affare si chiude a costo zero: i dettagliL’agente di Celik ha chiesto un ingaggio da 4 milioni per prolungare, troppi per Massara e soci. Non per la Juve, la quale starebbe lavorando per cercare un’intesa – magari a cifre leggermente ... calciomercato.it Celik-Juve: opportunità o rischio Il nome nuovo per la fascia è quello di Zeki Çelik: la Juventus ci sta pensando seriamente per l’estate, soprattutto vista l'imminente scadenza di contratto. Il rinnovo con la Roma è in stallo per questioni economiche e quest - facebook.com facebook #DiMarzio: "Perché i giocatori illustri in scadenza sono un'opportunità per la Serie A. #Inter, interessamento per #Celik" x.com