Pellegrini Juve la permanenza del centrocampista alla Roma resta in bilico Le ultime novità

Il futuro del centrocampista rimane incerto, poiché la sua permanenza nella squadra attuale non è ancora definita. Le trattative tra il calciatore e il club sono in corso, ma non sono stati raggiunti accordi ufficiali. La situazione resta sotto attenzione mentre si attende una possibile decisione definitiva. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato dai rappresentanti delle parti coinvolte.

Pellegrini Juve, la permanenza del centrocampista alla Roma resta in bilico. Vediamo insieme le ultime novità sul futuro del capitano giallorosso. La Juve osserva con estrema attenzione le dinamiche turbolente che stanno scuotendo la Capitale, dove il futuro della Roma sembra appeso a un filo sottile tra ambizioni tecniche e necessità di bilancio. Le manovre offensive dei giallorossi, influenzate dalle pesanti richieste di Gian Piero Gasperini, potrebbero liberare occasioni di mercato cruciali per i club rivali, specialmente in vista della prossima sessione estiva.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pellegrini Juve, la permanenza del centrocampista alla Roma resta in bilico. Le ultime novità Articoli correlati Pellegrini alla Juve, Comolli non molla la pista che porta al centrocampista della Roma: le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Pellegrini alla Juve, Spalletti non molla il centrocampista in scadenza con la Roma. Roma, le ultime sull’infortunio di Pellegrini: c’è una novità | CMMancano ormai poche ore al fischio d’inizio del match tra Udinese e Roma: c’è una clamorosa novità su Lorenzo Pellegrini. Tutti gli aggiornamenti su Pellegrini Juve Temi più discussi: Alisson si può, mossa Rudiger, Pellegrini...: i pretoriani di Spalletti per le certezze Juve; Alisson, Rudiger e anche Pellegrini: Spalletti pensa alla sua Roma per rifare la Juve; Alisson, Rudiger e Pellegrini: Spalletti chiama alla Juventus i suoi tre ex calciatori?; Rivoluzione Juventus: Spalletti ha scelto i 3 fedelissimi che cambieranno volto ai Bianconeri. Pellegrini, la Juventus osservaIl futuro della Roma passa dalle scelte sul reparto offensivo e dalle richieste di Gian Piero Gasperini, deciso a ottenere garanzie concrete per alzare il livello della ... tuttojuve.com Pagina 3 | Alisson si può, mossa Rudiger, Pellegrini...: i pretoriani di Spalletti per le certezze JuvePer il calciomercato estivo i bianconeri ragionano su alcune delle vecchie conoscenze del tecnico: questione di feeling e di fiducia ... tuttosport.com A breve sono attesi i primi contatti tra l’entourage di Lorenzo #Pellegrini e la dirigenza della #Juventus per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare x.com #Juventus su #Pellegrini: #Spalletti dice sì. Le ultime https://www.romanews.eu/mercato-roma-juventus-pellegrini-spalletti/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook