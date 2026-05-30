Juve e Milan Conceicao tra le alternative a Leao | ESCLUSIVO

La prossima stagione potrebbe vedere cambiamenti nelle attaccanti di Juventus e Milan, con il portoghese Conceicao tra le possibili alternative a Leao. La mancata qualificazione in Champions League potrebbe portare a operazioni di mercato significative per entrambe le squadre, coinvolgendo anche i giocatori portoghesi. La situazione potrebbe portare a cessioni e scelte diverse nella rosa offensiva.

Rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione: nel valzer delle punte entrano pure i due portoghesi Fallita la qualificazione in Champions League, quella che sta per iniziare potrebbe essere una sessione di mercato con qualche sacrificio importante per Juventus e Milan. Come spesso accade negli ultimi anni, a guardare con interesse all’Italia sono soprattutto i club turchi. Tra questi il Fenerbahce, che dovrà fare i preliminari e che ha intenzione di rifare l’attacco con due acquisti. Conceicao e Leao (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato si cerca una prima punta, visto che in questa stagione sono stati adattati Talisca e Akturkoglu in quel ruolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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