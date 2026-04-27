Conceicao tra i più positivi in Milan Juve | i numeri del portoghese non mentono L’analisi sulla partita di Chico

Nel corso della partita tra Milan e Juventus, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni numeriche. Tra questi, il portoghese ha registrato dati che indicano una performance particolarmente positiva, secondo le analisi condotte sul campo. I numeri relativi alle sue azioni e al suo contributo sono stati evidenziati come tra i più rilevanti tra i partecipanti alla sfida.

di Angelo Ciarletta Chico Conceicao tra i più positivi in Milan Juve: i numeri del portoghese non mentono. Vediamo insieme l’analisi completa sulla sua partita. La Juve fa 0-0 in trasferta contro il Milan. In una partita apparsa bloccata, spicca la prova di Francisco Conceicao, tra i migliori in campo nel match. Il talento lusitano ha dominato la fascia fino all’80’, quando ha lasciato il posto a Edon Zhegrova. ULTIMISSIME JUVE LIVE I dati statistici certificano una prestazione totale. Il portoghese ha accumulato 0.19 xG e 0.25 xGOT, con 4 tiri totali (3 in porta). Straordinaria la precisione nei passaggi: 31 su 32 (97%), di cui 18 nella metà campo avversaria e un perfetto 13 su 13 nella propria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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